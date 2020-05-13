Kapkaç zanlısını tişörtü ele verdi - MERSİN

AA

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yürüyen K.A, motosikletli iki şüphelinin kolyesini çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları incelendi.Maskeli şüphelilerden birinin giydiği sarı renkteki tişört üzerine yoğunlaşan ekipler, zanlının E.A olduğunu, motosikleti de H.A'nın kullandığını belirledi.Evinde gözaltına alınan E.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Adliyeye sevk edildiği sırada E.A, gazetecilerin sorusu üzerine, hırsızlık yapmadığını iddia ederek, "Abi çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyoruz." ifadesini kullandı.Ekipler, diğer zanlıyı arıyor.Öte yandan, zanlıların kapkaç yapmadan önce çevredeki kadınları takip etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.