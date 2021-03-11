DHA

Kapkaç olayı, salı günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Laboratuvar çalışanı Cemile Özdemir, telefonundaki navigasyonu açarak gideceği adresi aramaya başladı.

DHA'nın haberine göre, Yoğurtçu Faik Sokağa giren Cemile Özdemir'in arkasından gelen iki kişi, onun elindeki telefonu bir anda alıp kaçmaya başladı.

Özdemir çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Sokak içerisinde bulunan esnaflar ve mağdur kadın koşarak kaçan kişilerin peşinden gitti ancak kapkaççılar kısa sürede izini ara sokaklarda kaybettirdi. Kapkaç olayı hemen polis ekiplerine bildirildi. Cemile Özdemir´in kapkaça uğradığını öğrenen ağabeyi de olay yerine gelerek kardeşini sakinleştirmeye çalıştı.

İki kapkaççının peşinden koşan Cumali M. "Gençler bir kadının telefonunu alıp kaçtılar. Kadın da biz de arkalarından koştuk ancak yakalayamadık. Bu tür olaylara müsaade etmememiz gerekiyor. Gençlerdi, çok hızlı koşuyorlardı, yakalayamadık. Kadının elinde telefon varken dalgın haldeyken adres ararken alıp kaçmışlar" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ekip otosuna alarak polis merkezine götürdü. Sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, yakalamak için çalışma başlattı.