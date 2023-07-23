Kapkaççı iki sevgili kıskıvrak yakalandı!

Şişli’de geçtiğimiz hafta peş peşe 4 cep telefonu kapkaç olayı yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayın ardından polis çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği yerlerde güvenlik kamera çalışması yapan polis, kapkaç anlarına ait görüntüler elde etti.

İKİ SEVGİLİ YAKALANDI

Elde edilen görüntülerde, bir olayda bir kişi 3 olayda ise şüphelilerin iki kişi olduğu belirlendi. Plakadan yola çıkan polis kapkaç olayını gerçekleştiren iki kişinin kimliğini tespit etti. İki sevgili oldukları tespit edilen Doğukan M. ile Bahar S. düzenlenen operasyonla Eyüpsultan’da yakalandı.