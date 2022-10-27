Kapkaççı kuyuya düştü, kaçtığı polisten yardım istedi

Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ö.F.Y. ipe tutunamadı. Ekipler, Ö.F.Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şüpheli Ö.F.Y.'yi çıkardı.

İFADESİNDE KAPKAÇ OLAYLARINI İTİRAF ETTİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ö.F.Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını A.E. ve Ö.C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti. Olay günü şüphelilerin çaldığı Ayşe B.ye ait çanta boş bir arazide bulundu. Polis çantayı sahibine teslim ederken firari şüpheliler A.E. ve Ö.C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.