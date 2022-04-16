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Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinin en yaşlı üyesi kaplumbağa Tuki, 102. yaşına girdi. Bakıcıları ise Tuki’ye yeşilliklerden bir doğum günü pastası yaptı

İHA
  • 01
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi olan Tuki, görüntüsü ve büyüklüğüyle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. İHA'nın haberine göre yaklaşık 250 yıl yaşayabilen devasa Aldabra kaplumbağası Tuki, 102. yaşına girdi. 

     
  • 02
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

    Cumhuriyetin ilanından 3 yıl önce doğan Tuki için bakıcıları, çeşitli yeşillikleri harmanlayarak dev kaplumbağaya doğum günü pastası hazırladı. 
  • 03
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

    Bakıcılarının bu sürprizini gören Tuki de tepsinin yanına giderek kendisi için hazırlanan pastayı afiyetle yedi. 
  • 04
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

    Kaplumbağanın yemeği hızlı bir şekilde yediğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
  • 05
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

    "GÜNLÜK ORTALAMA 6-7 KİLO YEŞİLLİK YİYOR"

    Hayvanat bahçesinde 10 yıldır Tuki’nin bakıcılığını yapan Musa Duran, "Tuki bizim parkımızın göz bebeği. Bakımının zor yanları da var kolay yanları da var. Şu anda 102 yaşına girdi Tuki. Ona yeşillikten pasta yaptık.

     

     
  • 06
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

    Her yaşında değişik doğum günleri uyguluyoruz. Bu kaplumbağalar 250 sene yaşayabiliyor. Tuki şu an gençlik çağında diyebiliriz. Devasa yapısından dolayı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye’deki çoğu hayvanat bahçesinde bu tür bulunmuyor. O yüzden insanların ilgi odağı oluyor. Sabah karışık sebze, meyve, yeşillik veriyoruz. 
  • 07
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

    Zaten genelde sebze ve meyve yiyor. Kabak ve karpuz gibi ürünlerle zenginleştirme yapıyoruz. Düzenli olarak yemeğini veriyoruz, çayırotu ve yonca veriyoruz. Günlük ortalama 6-7 kilo yeşillik yiyor" dedi.
  • 08
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi
  • 09
    Kaplumbağa Tuki'ye 102. yaş sürprizi

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