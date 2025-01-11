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        Haberler Yaşam Kaporta ustası Murat 124'ten römork yaptı

        Kaporta ustası Murat 124'ü ikiye ayırıp römork yaptı

        Konya'da kaporta ustası İbrahim Benli 1972 model Murat 124'üne, başka bir Murat 124'ten römork ekledi. Benli'nin aracı görenlerin ilgisini çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:07
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        Murat 124'ü ikiye ayırıp yaptı!
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        Konya'da yaşayan 61 yaşındaki kaporta ustası İbrahim Benli, 11 yaşında başladığı mesleğine şimdilerde çocuklarıyla devam ediyor.

        Benli, 4 yıl önce 1972 model Murat 124 marka bir otomobil satın aldı ve bu otomobili oğluyla birlikte restore etti.

        Kaporta ustası daha sonra ikinci bir Murat 124 alıp bu otomobili ortadan ikiye kesti. Ardından otomobilinin arkasına römork yapmak için çalışmalara başladı.

        Yaptığı römorku kendi otomobiline bağlayan Benli, bu değişikliği ruhsata işletti.

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        Otomobilinin görenlerin ilgisini çektiğini belirten Benli, aracına ölene kadar bineceğini ifade etti.

        Otomobili toplama sürecini anlatan İbrahim Benli, "Bu arabayı bu hale getirmek küçük oğlumun fikriydi. Oğlum bir ay kullandıktan sonra bize kaldı. Arabaya römork yapmayı da bir yerde duymuştum. Daha sonra merak ederek araştırdım. Kendim yaptım. Aşağı yukarı bu arabayı toplamak 1 senemi aldı. Çünkü eski araç olduğu için kimse uğraşmak istemiyor. Tamamen el emeğiyle olan bir durum. Çok güzel oldu. Herkes tarafından beğeniliyor. Gittiğimiz yerlerde bütün insanların dikkatini çeken bir araç oldu" dedi.

        "AYNI MURAT 124 MARKA OTOMOBİLİ YARIDAN KESTİM"

        Römorku kendi emeğiyle yaptığını belirten Benli, "Römork için aynı Murat 124 marka otomobili yarıdan kestim. Yakın çevremde isteyenler oluyor. Sadece onların özel günlerinde kullanıyorum" şeklinde konuştu.

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        "BU ARABA YAŞADIĞIM SÜRECE BENDE KALACAK"

        İlk görenlerin tepkisinin çok güzel olduğu anlatan Benli, "Bir gün polis amiri durdurdu beni. "Çok güzel olmuş, ruhsata işli mi' diye sordu. Ben de evet deyince, 'Çok güzel olmuş güle güle kullan' dedi, beni gönderdi. Bu araba ben yaşadığım sürece bende kalacak. Benden sonra çocuklar ne yapar bilmiyorum ama çocuklarıma da nasihatim var, aracı çok isteyen var ama ben sağ olduğum sürece satmayacağım" diye konuştu.

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        #İbrahim Benli
        #MURAT 124
        #Konya
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