Kaporta ustası tasarladığı konteynerle arılarını

AA

Küçük Sanayi Sitesi'nde kaporta ustalığı yaparak geçimini sağlayan 45 yaşındaki Güzel, bir yandan da hobi olarak arıcılık yapıyor.

Bu alanda kendini geliştirmek için eğitimlere de katılan Güzel, işin uzmanlarından sahada uygulamalı destek aldı.

Daha sonra Güzel, televizyonda izlediği bir programda "mobil arıcılık" sistemini görünce bu alanla ilgili araştırma yaptı.

Kendi imkanlarıyla tekerlekli konteyner oluşturan ve içerisine 30 kovan yerleştiren Güzel, kentin dört bir yanını gezerek doğal bal elde ediyor.

- "Tüm arıcılara sistemimi tavsiye ederim"

Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır arıcılık yaptığını ve kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce arı kovanlarını elle taşıdığını aktaran Güzel, "Hem zor oluyordu hem de zaman kaybı oluyordu. Konteyner yaptım. Koyteyner içerisine 30 kovan yerleştirdim. Bu arada konteyneri kendim yaptım. Konteyneri termoking kasa ile oluşturdum." dedi.

Bu sistemle arıların güneşten etkilenmediğini vurgulayan Güzel, "Konteyner ısıya dayanıklıdır. Arı, konteyner içerisinde daha çok bal üretiyor. Bu konteyner yaklaşık 70 kovan arı alabiliyor. Şu anda içerisinde 30 kovan arı bulunuyor. Bu bana şimdilik yetiyor." diye konuştu.

Mehmet Ali Güzel, arıcılığı çok sevdiğini anlatarak, "Arı başka hayvanlar gibi değil. Her gün bakım istemeyen bir tür. Onun için arıcılığı seçtim. Mobil arıcılık yaptığımı gören vatandaşlar hayran kalıyor. Tüm arıcılara sistemimi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Hem mesleğine devam edip hem de hobisini geliştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Güzel, "Konteyner çok büyük bir alan kaplamıyor. Yaklaşık 15 metrekare bir alanda konteyneri bulunduruyorum. Ayrıca konteyneri söküp takması çok kolay." dedi.

- "Üreticimizi her konuda destekliyoruz"

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak da arıcılıkta arıların nakli ile bal hasadının zor olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Güzel'in, nakliye işini, mobil arıcılık yaparak kolay hale dönüştürdüğünü ifade eden Öztokmak, "Kendisi 70 kovan taşıyabilecek kapasitede konteyner yaptı. Bunun içerisine de arıları sabit yerleştirdi. Pikap ya da traktör ile arılarını bal neredeyse oraya çok rahatlıkla taşıyor. Bunun haricindeki arıcılar, araç bulmak zorundalar. İşçi bulup kovanlarını taşımak durumunda kalıyor. Mobil sistemi ile örnek çalışma yaptı. Biz de enstitü müdürlüğü olarak üreticimizi her konuda destekliyoruz." diye konuştu.