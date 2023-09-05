Kaptan Eda Erdem'in eşi bakın kim çıktı! Meğer 12 yıldır o isimle evliymiş!

Kaptan Eda Erdem'in eşi bakın kim çıktı! Meğer 12 yıldır o isimle evliymiş!

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Avrupa Şampiyonu olarak bir kupa daha kaldıran Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında voleybolseverler tarafından özel hayatı da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.