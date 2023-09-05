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        Haberler Magazin Kaptan Eda Erdem'in eşi bakın kim çıktı! Meğer 12 yıldır o isimle evliymiş!

        Kaptan Eda Erdem'in eşini görenler şaştı kaldı! Meğer 12 yıldır o isimle evliymiş!

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. Başarılı takımın kaptanı Eda Erdem, turnuva sonrası gündem oldu. Yetenekli sporcunun eşiyle gönderileri sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:23
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        Avrupa Şampiyonu olarak bir kupa daha kaldıran Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında voleybolseverler tarafından özel hayatı da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.

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        36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, voleybol kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak ülkenin en başarılı sporcular listesine adını yazdırdı. Erdem'in son olarak 12 yıldır evli olduğu eşi merak konusu oldu.

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        Filenin Sultanları'nın kaptanı olan Eda Erdem, 2011 yılında Erdem Dündar ile dünya evine girdi. Çiftin 12 yıllık birlikteliklerinden çocukları bulunmuyor.

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        Mutlu bir evliliği olan Eda Erdem, eşinin adını formasında taşıyor. Başarılı voleybolcunun eşi Erdem Dündar, kameralardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor.

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        İşte Eda Erdem ve eşi Erdem Dündar...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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