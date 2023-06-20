İKİLİ OYNAMAYI İYİ BİLİYORDU

Jack Ward, İspanyol gemilerinde saldırmak ve zenginleşmek için yeteneklerini kullanan bir korsandı. O dönem İngiltere'nin müttefiki olan ancak İspanya ile ticaret içerisinde olan Hollanda gemilerine saldırı yapılıyordu. Bu durum onu hem bağımsız bir korsan hem de hain olarak gören İspanyol ve Hollandalı yetkililerin gözünden kaçmadı.

1603 yılında Kral I. James İngiltere ve İskoçya tahtına çıktı. İspanya ile savaşı sona erdirmek ve Avrupa'da barışını yeniden sağlamak istiyordu. Hükümet izinli korsanların tümünü, İspanyol gemilerine saldırılarını durdurmalarını ve İngiltere'ye dönmelerini emretti. Ayrıca silahlarını ve gemilerini teslim ederlerse suçları hafifleyecekti. Yani bir anda suçlu ilan edildiler.