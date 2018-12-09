Fenerbahçe'de 5 Ekim 2018'de Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’la birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre günde bazen tek bazen de çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren tecrübeli eldiven formundan uzaklaşmamak için yoğun çba gösteriyor.

Altyapıdaki gençlerle de yakından ilgilenen Volkan Demirel her an dönecekmiş gibi hareket etmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Damien Comolli hafta içerisinde kadro dışı kalan futbolcularla da ilgili gelen soruyu yanıtlamış ve "Kadro dışılarla ilgili bir değişiklik yok. Şu an onlardan da bize karşı bir adım yok." cevabını vermişti.

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