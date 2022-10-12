Kaptanın inadı otobüsü yaktı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul- Elazığ seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün lastiği, saat 00.15'te Ankara'nın girişinde patladı. İddiaya göre sürücü bir süre bu şekilde yoluna devam etti.

LASTİKLER YANMAYA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre birkaç kilometre sonra sürtünmeden kaynaklı lastikler yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerinin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine park ederek, yolcuları tahliye etti.

ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI Yolcular indikten kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

OTOBÜS DEMİR YIĞINI HALİNE DÖNÜŞTÜ Polis, karayolu üzerinde önlem alarak, trafik akışını durdurdu. Yangın ise çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında birçok yolcunun valizlerinin yandığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaştırılan yolcuların bir başta otobüsle seyahate devam edeceği öğrenildi.