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        Haberler Bilgi Magazin TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 28 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yeni haftanın başlangıcında yarışmacılar kaptan olmak için tezgah başına geçti. En başarılı tabağı yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu gecede, şefler yarışmacılardan 'Profiterol' yapmalarını istedi. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanı olarak kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 28 Ekim Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 19:03 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:48
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        MasterChef'te eleme gecesine Hakan'ın vedası damga vurdu. Ana kadroya dahil olan ilk yarışmacılardan biri olan Hakan, yarışmaya 13. olarak veda etti. MasterChef yeni bölümünde ise kaptanlık oyunu rüzgarı esti. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek adına bütün hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı, kaptan kim oldu? 28 Ekim MasterChef takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ezgi oldu.

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        Mavi takım kaptanı Ezgi, kırmızı takım kaptanı olarak Kaan'ı seçti.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Ezgi (Takım Kaptanı)

        Onur

        Eda

        Şirin

        Akın

        Alper

        Erim

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        Kırmızı Takım

        Kaan (Takım Kaptanı)

        Emre

        Kerem

        Semih

        Muratcan

        Beyza

        Nigar

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

        MasterChef'te elenen son isim Hakan oldu.

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