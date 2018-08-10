Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynadığı ilk maçın 61. dakikasında oyundan alınan Mathieu Valbuena'nın kulübeye geldiğinde su şişesini yere atması ve sergilediği sinirli tavırlar gündem olmuştu.

Fransız oyuncunun sergilediği kötü performansın üstüne böyle davranması sadece taraftarların değil, teknik heyet ve futbolcuların da tepkisini çekerken kaptanlar, Valbuena ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli oyuncuyu uyaran kaptanlar, "Bu hareketler takımdaşlık olgumuzla kesinlikle bağdaşmıyor. O anda skorun da etkisiyle gergin olabilirsin ama bunu dışarıya yansıtmaman gerekiyor. Dışarıya böyle görüntüler vermek hiç hoş değil" dedikleri öğrenildi.

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