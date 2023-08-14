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        Haberler Televizyon KAPTANLIK MÜCADELESİ! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, haftanın takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı! 14 Ağustos MasterChef'te neler yaşandı?

        MasterChef Türkiye'de elenen son isim Mert olurken yeni haftaya kutlama pastası konsepti ile başlandı. Yarışmacılar birbirlerinden lezzetli pastaları jürilere sunacak ve kazanan isim 6. haftanın kaptanlığını kazanacak. İşte "MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...

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        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 19:37
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        MasterChef'te kaptanlık mücadelesi... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklandı. Haftanın ilk oyununda pasta konsepti ile geçen kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrildi. Peki, MasteChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşananlar...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kaptanlığı kazanan kişi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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        MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen isim Mert olmuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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