İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı? Meteoroloji tarafından yapılan son dakika tahminlere göre Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde yurdu etkisi alacak. Gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u günlerce beyaz esarete mahkum eden 1987 kışıyla aynı manzaralara yol açacağı tahmin ediliyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak yapılan son tahminlere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel '' Bu her zaman olmaz. Tahminlerde değişiklik olmaz ise Cuma günü İstanbul'da, Marmara'da kar olasılığı var. Ama asıl kar Pazar ve Pazartesi günü. Şu an tahminler bu doğrultuda.'' dedi. Öte yandan yapılan tahminlere göre kar yağışının 12 Şubat Cuma gününü başlayıp yaklaşık bir hafta aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta İzmir ve Ankara'da da etkili olması bekleniyor.