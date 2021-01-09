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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin Akdeniz bölgesinde, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği uyarısında bulundu

DONACAĞIZ | Son dakika: KAR GELİYOR! Meteoroloji uyardı
Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!
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DHA

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 8 Ocak Cumartesi gününden itibaren önümüzdeki haftanın hava durumuyla ilgili yaptığı duyuruda, Antalya bölgesinin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini belirtildi.

SICAKLIKLAR ÖNCE YÜKSELECEK

DHA'da yer alan habere göre mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 11 Ocak Pazartesi ve 12 Ocak Salı günleri bölge genelinde artarak 6 ile 12 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK

Duyuruda, önümüzdeki hafta ortasında 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle ise bölgemizin batısından başlayarak hava sıcaklıklarının hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN KAR VE SOĞUK

Duyuruda 10 Ocak Pazar gününden itibaren bölgede yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek yağışların, çarşamba gününden itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin bölgeyi de etkileyeceği ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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