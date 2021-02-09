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KAR GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak? Sorusu İstanbulluların gündeminde. Yapılan son dakika tahminlere göre önümüzdeki günlerde yurt geneli Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte gün gün İstanbul hava durumu...

KAR GELİYOR! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İHA

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarafından yapılan son dakika tahminlere göre Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde yurdu etkisi alacak. Gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'da kar yağışı ve dondurucu soğuğa neden olması tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen detaylar..

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un Cumartesi gece saatlerinden itibaren başlamak üzere 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise kar yağışı ile birlikte 15 dereceye yakın düşecek. Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’a yeni bir kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek. Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:
"9 Şubat Salı Parçalı bulutlu 06-18 derece
10 Şubat Çarşamba yağmurlu 4-15 derece
11 Şubat Perşembe bulutlu 3-18 derece
12 Şubat Cuma yağmurlu 3-15 derece
13 Şubat Cumartesi bulutlu 1-7 derece
14 Şubat Pazar kar yağışlı 1-3 derece
15 Şubat Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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