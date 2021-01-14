Meteoroloji açıkladı! Marmara için kar uyarısı! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre, bugün Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında (Andırın),bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde beklenen kar yağışının da yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

ULAŞIMDA AKSAMALARA DİKKAT

AA'da yer alan habere göre buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kar yağışının yarından Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtildi.