Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Kar geliyor! Yarın (10 Ocak Çarşamba) hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu

        Yarın karlı bir güne uyanıyoruz! Meteorolojiye göre yarın hava nasıl olacak?

        Türkiye bu hafta karlı havanın etkisine giriyor. Düşen sıcaklıklar yurt genelinde kendini hissettirirken yarın İstanbul, Ankara ve İzmir soğuk ve karlı havaya uyanacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 10 Ocak Çarşamba hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 08:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye, soğuk havaları hissetmeye başlıyor. Yarın (10 Ocak Çarşamba) birçok ilde karla karışık yağmur beklenirken; sıcaklıklar da düşmeye başlayacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        2

        YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

        İstanbul yarın kış mevsimini hissetmeye başlayacak. Yarın sıcaklıklar düşüyor ve kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

        İzmir'de de yavaş yavaş sıcaklıklar düşerken henüz karlı havadan payını almayan şehir, yarın yağışlı bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında değişecek.

        Ankara da İstanbul gibi kışın etkisini giriyor. Yarın karla karışık yağmur beklenirlen sıcaklıkların 2 ile 4 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

        3

        YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bu zamana kadar yurt genelinde mevsim sıcaklıkları normalin üzerindeydi ancak bu hafta Türkiye kışın etkisini hissetmeye başlayacak. Sıcaklıklar düşerken yarın birçok ilde karla karışık yağmur yağacak.

        4

        İSTANBUL'DA BUGÜN (9 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul halkı bugün soğuk bir güne uyandı. Ortalama 6 derece olan hava sıcaklığına tüm gün devam edecek sağanak yağış eşlik edecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Pendik'te yağışın ardından okulun duvarı çöktü
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam