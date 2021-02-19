Kar hasreti çeken İzmirli çocuklar için kamyonla kar taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Kar hasreti çeken İzmirli çocuklar için kamyonla kar taşındı

Bu yıl şehir merkezinde kar yağışının görülmediği İzmir'de çocuklar için Spil Dağı'ndan kamyonla kar getirildi.

Kar hasreti çeken İzmirli çocuklar için kamyonla kar taşındı
AA

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Alaybey Mahallesi'nde oturan çocuklar, yurt genelinde etkili olmasına rağmen kentte kar yağışı görülmediğini, salgın şartları nedeniyle kar yağan yerlere de gidemediklerini belirterek, muhtar Servin Akkuş'tan kar talebinde bulundu.

Talep üzerine Karşıyaka Belediyesi, Spil Dağı'ndan ilçeye bir kamyon kar getirdi.

Sahildeki bir kafeteryanın önüne dökülen karı gören çocuklar sevinç yaşadı. Kısıtlama tedbirlerinin izin verdiği saatlerde sokağa çıkan çocuklar, karla oynamanın keyfini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhtar Servin Akkuş, çocukların kar isteklerinin kendisini çok duygulandırdığını, salgın şartları nedeniyle bu talebin ısrarlı takipçisi olduğunu ifade etti.

Akkuş, "Bu talepleri bir ön yazı ile Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilettim. Sağ olsun ertesi gün talimat vermiş. Önce Yamanlar'a bakıldı ama oradaki karlar eridiği için gidip Spil'den getirdiler. Çocuklarımız için muhteşem bir sürpriz oldu, sevinç çığlıkları attılar. Birçoğu ilk kez kar gördü. Hatta bir annemiz, 'Ben de ilk kez kara dokunuyorum' diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bizleri kırmadığı ve bu mutlu anları yaşattığı için başkanımıza ve ekibine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eczacıbaşı'ndan sanata 35 milyon TL destek
KÜLTÜR-SANATEczacıbaşı'ndan sanata 35 milyon TL
Erol Evgin'in resim tutkusu
KÜLTÜR-SANATErol Evgin'in resim tutkusu
Erdal Beşikçioğlu, oyunlarını dijitalleştirmeye devam ediyor
KÜLTÜR-SANATDijitalleşen yeni oyunu 'Nina'
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinemaya yeni destek
KÜLTÜR-SANATSinemaya yeni destek
'Yağmur Yağacak Gibi', Toronto Uluslararası Kadın Film Festivali'nin resmi seçkisinde
KÜLTÜR-SANATResmi seçkiye alındı
'Frida'nın boş koltukları bağışlanacak
KÜLTÜR-SANAT'Frida'nın boş koltukları bağışlanacak
Kültürel ve doğal miraslarımız XXXII (Mamure Kalesi)
KÜLTÜR-SANATGünümüze çok sağlam geldi
Yaman Okay anılıyor
KÜLTÜR-SANATYaman Okay anılıyor
Jason Statham, pandemide esnafa ilaç gibi geldi
KÜLTÜR-SANATJason Statham esnafın yüzünü güldürdü
Nejat İşler Dhaka'da ödüle layık görüldü
KÜLTÜR-SANATDhaka'da ödüle layık görüldü