Kar hasreti çeken İzmirli çocuklar için kamyonla kar taşındı

AA

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Alaybey Mahallesi'nde oturan çocuklar, yurt genelinde etkili olmasına rağmen kentte kar yağışı görülmediğini, salgın şartları nedeniyle kar yağan yerlere de gidemediklerini belirterek, muhtar Servin Akkuş'tan kar talebinde bulundu.

Talep üzerine Karşıyaka Belediyesi, Spil Dağı'ndan ilçeye bir kamyon kar getirdi.

Sahildeki bir kafeteryanın önüne dökülen karı gören çocuklar sevinç yaşadı. Kısıtlama tedbirlerinin izin verdiği saatlerde sokağa çıkan çocuklar, karla oynamanın keyfini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhtar Servin Akkuş, çocukların kar isteklerinin kendisini çok duygulandırdığını, salgın şartları nedeniyle bu talebin ısrarlı takipçisi olduğunu ifade etti.

Akkuş, "Bu talepleri bir ön yazı ile Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilettim. Sağ olsun ertesi gün talimat vermiş. Önce Yamanlar'a bakıldı ama oradaki karlar eridiği için gidip Spil'den getirdiler. Çocuklarımız için muhteşem bir sürpriz oldu, sevinç çığlıkları attılar. Birçoğu ilk kez kar gördü. Hatta bir annemiz, 'Ben de ilk kez kara dokunuyorum' diyerek mutluluğunu dile getirdi. Bizleri kırmadığı ve bu mutlu anları yaşattığı için başkanımıza ve ekibine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.