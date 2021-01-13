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Kar ne zaman başlayacak? Ankara kar altında! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Başkent Ankara'da ise kar yağışı başladı. Barajlarda su tehlikesi devam ederken gözler ise kar yağışına çevrilmiş durumda. Peki, kar ne zaman başlayacak? İşte, Meteoroloji tarafından verilen tarihe göre "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı...

Kar ne zaman başlayacak? Ankara kar altında! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman başlayacak? Kuraklık tehlikesine karşı gözler kar yağışına çevrilmişken yüzleri güldüren haber Meteoroloji'den geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Ankara'da ise kar yağışı başladı. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul'a karın yağacağı tarih...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Megakent İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul’da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı. Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı. Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul’a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul bugünden itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul’da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul’da önümüzdeki 6 gün beklenen hava durumu şöyle:

Bugün yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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