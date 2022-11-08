Kasım ayının başlarında neredeyse tüm yurtta hakim olan bahar havası yerini soğuk havaya bırakıyor. Bugün itibariyle yurdun belirli kesimlerinde hava sıcaklığı düşerken, yağışlı hava kendisini göstermeye başlıyor. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması beklenirken, İstanbul için sürpriz bir kar yağışı tahmini geldi.