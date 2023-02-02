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Haberler Gündem Hava Durumu Kar ne zaman yağacak | İstanbul kar yağışı için önemli açıklama! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Okullar tatil olacak mı? - Hava durumu İstanbul
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İstanbul'a kar hangi günler yağacak?

İstanbul'a hangi günler kar yağacak? Okullar tatil olacak mı? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel açıkladı: "Cumartesi ve pazar günü nihayet İstanbul'da kar bekleniyor. Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak. Bu kar kalınlığı kaç saatte oluşacak bu önemli. Bu kar 3 saatte yağarsa çok daha fazla kişi etkilenecek. İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak. Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak."

Kar ne zaman yağacak | İstanbul kar yağışı için önemli açıklama! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Okullar tatil olacak mı? - Hava durumu İstanbul
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HABERTURK.COM / AA

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'a ne zaman gelecek, sorusuna Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yanıt verdi. İşte Öztel'in İstanbulluların kar beklentisine ilişkin söyledikleri:

"EKSİ 2'YE DÜŞERSEK GÖZ GÖZÜ GÖRMEZ BİÇİMDE YAĞAR"

"İstanbul'un en soğuk ilçesi dün gece -1 ile Silivri oldu. Şişli, Maslak, Maltepe, Aydos gibi yerlerde 1-1.5 derece bile olsa kar yere ulaşabiliyor. Biraz daha soğuk olursa hava, -2'ye bütün ilçelerde bir düşsek o zaman göz gözü kardan görmez. Yakında buna benzer bir tahmin var.

"İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULACAK"

Perşembe günü (bugün) bir ısınacağız. Lodoslu bir halimiz var. Cuma günü soğuğu hissedeceğiz. Cumartesi ve pazar günü ise nihayet Bursa ile birlikte İstanbul'da kar bekleniyor. Bursa Uludağ'da 1 metre kar tahmin ediliyor. İstanbul'da ise Arnavutköy'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşacak.

"PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A KAR YAĞACAK"

Bu kar kalınlığı kaç saatte oluşacak bu önemli. Bu kar 3 saatte yağarsa çok daha fazla kişi etkilenecek. İstanbul'da pazar ve pazartesi günü de kar yağacak. Ancak pazartesi ve salı gününün toplamı 20 santimi bulacak.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Buzlanma yüzünden ulaşımda dert yaşanabilir. Pazar ve pazartesinin ilk 12 saati en çok yağışı alacak İstanbul. Okulların tatil olup olmayacağı; cuma ve cumartesi günkü hava raporlarına göre belli olacak."

YURT GENELİNDE KAR UYARISI YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de, soğuk havayla birlikte kar küresi yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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