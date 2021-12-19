Kar ne zaman başlayacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Havaların soğumasıyla birlikte birçok ilde kar yağışı başladı. Bununla birlikte İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. İşte İstanbul'a kar yağacağı tarih...

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni hafta rapora göre, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.

Rapora göre hava sıcaklıkları giderek düşecek ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de belli oldu.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI TARİHİ

Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.