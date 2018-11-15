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Kar tatili: İki ilde yılın ilk kar tatili verildi! Okullar bugün tatil mi? 15 Kasım

Kar tatili ile ilgili yeni eğitim öğretim yılında ilk haber geldi. 2 ilde yoğun kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi. Kar yağışının görüldüğü illerde öğrenci ve veliler "Okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; hangi illerde okullar kar nedeniyle tatil edildi? İşte cevabı...

15.11.2018 - 08:04 | Güncelleme:

Kar tatili haberleri havaların soğuması ile beraber yeni Eğitim Öğretim yılında öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sıralara yerleşti. Öte yandan iki ilden yeni eğitim öğretim yılının ilk kar tatili haberi geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesi ve Bayburt'ta okullar kar nedeniyle tatil edildi. Peki; başka illerde de kar tatili ilan edildi mi? İşte son durum...

TUNCELİ PÜLÜMÜR'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün yani ara verildiği duyuruldu.

BAYBURT İL GENELİNDE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bayburt'ta ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Konu ile ilgili Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada; 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

KAR YAĞIŞI GÖRÜLEN İLLER

Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Muş'ta kar yağışının 15 Kasım Perşembe günü yani bugün etkili olması bekleniyor. Bu illerde yaşayan öğrenci ve veliler "Okullar tatil mi?" sorularının cevabını araştırıyor. Ancak bu illerimizde kar tatili ilan edilmedi.

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