Kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2024 Cuma okul var mı, yok mu, kar tatili olacak mı?

Kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2024 Cuma okul var mı, yok mu, kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurmaya devam ediyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma okul var mı, ders yapılacak mı, kar tatili olacak mı?" İşte 12 Ocak 2024 Cuma yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

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YARIN HAVA NASIL OLACAK? (12 OCAK CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul yarın daha soğuk bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken kar yağışı yerini bulutlu havaya bırakacak.

Ankara da İstanbul gibi yağışsız bir güne geçiş yapıyor. Başkent'te sıcaklıklar yarın 0 ile 3 arasında seyredecek.

İzmir, diğer iki büyükşehirin aksine aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda kalmayacak. 4 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıkların olacağı İzmir'de yarın hava bulutlu.