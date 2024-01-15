Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak 2024 Salı günü okullarda kar tatili olacak mı, valilikten açıklama geldi mi?

Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak 2024 Salı günü okullarda kar tatili olacak mı, valilikten açıklama geldi mi?

Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, birçok bölgede kar bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuruyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak Salı günü okullarda kar tatili olacak mı?" İşte 16 Ocak Salı okullarda kar tatili olan il ve ilçeler hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

Yarın yani 16 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin valiliklerden açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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TRABZON'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA!

Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.