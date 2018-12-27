KAR TATİLİ | Son dakika Valilik kararı ile 5 ilde okullar tatil edildi! Yarın okullar tatil mi
27.12.2018 - 17:36 | Güncelleme:
Kar tatili: 4 ilde Valilik kararı ile okullar kar nedeniyle tatil edildi. Öğrenci ve veliler, "Okullar yarın tatil mi?" sorusuna cevap arıyor. Peki; kar nedeniyle hangi illerde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İşte, 28 Aralık Cuma günü Valilik kararı ile tatil ilan edilen iller ve "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...
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Kar tatili ilan edildi! Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilikler 4 ilde okulları tatil etti. Tatil ilan edilen illerde öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" ve "28 Aralık Cuma günü okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; yarın okullar tatil mi? İşte Valilik tarafından son dakika kararı ile tatil edilen iller...
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BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Bingöl'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime Cuma günü ara verildiği bildirildi.
Bingöl'de dünden itibaren devam eden kar yağışının etkisi sürdürmesi nedeniyle hamile ve engellilerin Cuma günü idari izinli sayılmasının ardından merkez ve 6 ilçede de eğitime bir günlüğüne ara verildi. Kar nedeniyle kentte bugün de okullar tatil edilmişti. Valilik açıklamasında, “İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
Öte yandan, kar yağışının en çok Yedisu ve Karlıova ilçelerinde etkili olduğu öğrenildi.
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GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (28 Aralık cuma) ara verilecek.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuk ve buzlanma ile kar yağışı beklenmesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla yarın, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ile kurumların tamamında eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kar yağışının süreceğine yönelik raporu sonrası valilik tarafından eğitime yarın için okulların tatil edildiği duyuruldu. Erzurum Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımlanan mesajda, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 28.12.2018 Cuma günü 1 gün tatil edilmiştir. Kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacaktır" denildi.
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ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün (Cuma) tatil edildi.
Yetkililer, Sincik ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, Alancık, Pınarbaşı, Yarpuzlu, Serince, Balkaya, Sakız ilkokullarında okulların kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
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