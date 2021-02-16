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HaberlerGündemKAR TATİLİ... Son dakika: Açılmadan kapandı! Yüz yüze eğitime kar engeli
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Kar yağışı yüz yüze eğitimi de engelledi! Art arda tatil kararları geldi

Yurdu etkisi altına alana soğuk ve kar yağışlı hava, aylar sonra dün başlayan yüz yüze eğitimi de engelledi. Kar yağışı nedeniyle Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Isparta, Tokat ve Ordu'nun Fatsa ilçesi olmak üzere 7 il ve bir ilçede yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi

KAR TATİLİ... Son dakika: Açılmadan kapandı! Yüz yüze eğitime kar engeli
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yurdu etkisi altına alana kar yağışı nedeniyle 7 il ve bir ilçede yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi. İşte yüz yüze eğitimin kar engeli karşılaştığı o iller...

KONYA: Konya'nın 15 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Konya'da gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, twitter hesabından eğitime ara verilen ilçelerle ilgili paylaşımda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, "Seydişehir, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Sarayönü, Çeltik, Karapınar, Emirgazi, Ahırlı, Taşkent, Hadim, Derbent, Akşehir, Kadınhanı ve Yalıhüyük ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 16.02.2021 Salı günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından ara verilmiş olup, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" dedi.

KIRŞEHİR: Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 16 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRIKKALE: Kırıkkale'de gün içerisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı ile kent genelinde mevcut açık olan okullar ile anaokulu ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Ara verilen eğitim 16 Şubat 2021 Salı günü uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek.

ÇORUM: Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüzyüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021),Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021) süre ile, il merkezimizde ise 15 Şubatta açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Belirlenen sürelerde eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

YOZGAT: Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" dedi.

ISPARTA: Dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır" açıklaması yaptı.

TOKAT: Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü. Dün köy okullarında başlatılan yüz yüze eğitime, kar yağışı nedeni ile 1 gün ara verildi. İl merkezi ve ilçelerdeki köy okullarında bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

FATSA (ORDU): Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Fatsa ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla 16 Şubat 2021 Salı günü, yüz yüze eğitime başlayan tüm köy okullarında, eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

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