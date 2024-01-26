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Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hava sıcaklıkılarının düşmesi sonucu Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girerken, birçok il için AFAD tarafından sarı ve turuncu alarm verildi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? Kar var mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...