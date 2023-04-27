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Dünya prömiyerini 47'nci Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan, Selcen Ergun’un ilk uzun metrajlı filmi ‘Kar ve Ayı’ Amerika’nın en köklü festivallerinden 66'ncı San Francisco Uluslararası Film Festivali’nde Yeni Yönetmenler Ödülü’nün sahibi oldu. İlk veya ikinci filmlere açık olan “Yeni Yönetmenler” başlıklı uluslararası bölümde gösterilen film, yarışmanın büyük ödülüne layık görüldü. Ödül, çalışması özgün sanatsal duyarlılık ve vizyon sergileyen uluslararası bir yönetmene veriliyor.

Jüri, gerekçeli kararında ‘Kar ve Ayı’nın Selcen Ergun’un atmosfere, gerilime ve karakter gelişimine keskin ve incelikli bakışını yansıttığını ve onun hassas yönetimi sayesinde ana karakter Aslı, bitmek bilmeyen bir kışta gerçeği ararken izleyicinin de onunla birlikte ürperdiğini belirtti.

Türkiye prömiyerini 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan ve festivalden En İyi İlk Film ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleriyle dönen ‘Kar ve Ayı’, Belgrad Uluslararası Film Festivali’nde Eleştirmenler Ödülü, Brüksel Cinemamed Uluslararası Film Festivali’nde de Cineuropa Ödülü’nü kazanmıştı.

Selcen Ergun

Merve Dizdar ve Saygın Soysal başrollerinde yer aldığı filmde Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak, Onur Gürçay ve Muttalip Müjdeci onlara eşlik ediyor. Selcen Ergun’un senaryosunu Yeşim Aslan’la beraber yazdığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan ‘Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor.