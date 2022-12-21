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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı!

Kış döneminin gelmesiyle soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Halk arasında kar soğuğu olarak geçen soğuk havalar kar yağışı durumunu gündeme getirdi. İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden "Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın (bugün) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek." açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

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  • Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: MGM ile İstanbul hava durumu ile İstanbul'a hangi gün kar bekleniyor?

    Hava sıcaklıklarında yaşanan düşüşle ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken konuya ilişkin uzman isimlerden uyarı geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in İstanbul kar yağışı yazısı ve Meteoroloji'den gelen kritik uyarıları haberimizde paylaştık. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...
  • Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: MGM ile İstanbul hava durumu ile İstanbul'a hangi gün kar bekleniyor?

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Türkiye’de kar yağışları ülkenin yüksek kesimlerini, dağlarımızı beyazlatmaya başladı.

    Karadeniz üzerinden gelen ve Ukrayna-Rusya çevresinin soğuk havası bir dalga kar bıraktı ama gelecek günlerde yağışların kesilmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz çevresi ile Doğu Karadeniz’de ve biraz da Doğu Anadolu’da Çarşamba gününe kadar aralıklı kar yağışları görebiliriz.
  • Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: MGM ile İstanbul hava durumu ile İstanbul'a hangi gün kar bekleniyor?

    Hava iç kesimlerde yağışsız ama sis ve pus var. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Anadolu genelinde erken saatler sis ve pus oluşacak. Şehirlerarası yollarda düşük görüş mesafesi ve kaygan zemin etkisi yaptığı gibi bu sisli hava erken saatlerde spor/yürüyüş için de sağlıksız bir hava koşulu. Gün içerisinde ise güneşle birlikte sis açılıyor.
  • Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: MGM ile İstanbul hava durumu ile İstanbul'a hangi gün kar bekleniyor?

    İstanbul’da sabahlar 5-6 derece hissedilirken Ankara’da -3 dereceye kadar indik. Ayaz geceler yaşayan Anadolu’da bu soğuklar Cuma gününe kadar devam ediyor. Hafta sonu gelirken Batı bölgelerde yeniden lodosla 4-5 derece ısınacağız, iç kesimlerde de 2-3 derecelik bir ısınma görünüyor.
  • Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: MGM ile İstanbul hava durumu ile İstanbul'a hangi gün kar bekleniyor?

    Aralık ayının kalan kısmında güneşli ama soğuk, yağışsız günler görünüyor. Kurak geçirdiğimiz sonbaharın ardından şu son günlerde biraz kışa yaklaştık, dağlarda kar yağışları topladık ama bunların devamı yok. Aralık ayının son haftası ve yılbaşı yaklaşırken Marmara’yı da içine alacak şekilde bir soğuk ve yağışlı hava daha görünüyor.
  • Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı: MGM ile İstanbul hava durumu ile İstanbul'a hangi gün kar bekleniyor?

    TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

    Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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