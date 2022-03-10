Kar yağışı, İstanbul ve yurt genelinde şiddetini artırdı. Kar yağışıyla birlikte birçok olay da araştırılıyor. Bunların başında, kar yağarken gök gürlemesi neden olur ve şimşek çakar mı soruları bulunuyor. Özellikle İstanbul'da, kar yağışı ile beraber yer yer gök gürlemesi ve şimşek çakması gibi meteorolojik olaylar görüldü.

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRLEMESİNİN SEBEBİ NEDİR?

Meteoroloji uzmanları, vatandaşların merak ettiği konuya dair detayları açıkladı. Peki, kar yağarken gök gürlemesi normal mi, neden olur? Kar yağarken neden şimşek çakar? İşte konuya ilişkin açıklamalar...