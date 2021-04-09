Kar yağışı etkili oldu

AA

Kar yağışı, Kastamonu-Çankırı kara yolunun Ilgaz Dağı mevkisi, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Yaralıgöz geçidi, İhsangazi ilçesinin yüksek kesimleri ve Küre ilçesinde etkili oldu.Ulaşımda aksama yaşamaması için Karayolları ve trafik ekipleri önlem aldı.İhsangazi'nin Sünnük köyü muhtarı Nihat Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde şu anda yaklaşık 10 santimetre kar olduğunu söyledi.Nisan ayının ortalarına yaklaştıkları şu günlerde böyle bir yağış beklemediklerini dile getiren Kara, "Mevsim ilkbahar ama kar yağışı halen devam ediyor. Şu anda çok güzel kar yağıyor. Bölgemiz tekrar beyaza büründü. Böyle giderse sabaha kadar kar kalınlığı 15-20 santimetreyi bulur." dedi.