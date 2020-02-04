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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - TUNCELİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kara gömülü tek katlı evlerden görüntü- Karla kaplı araçlardan görüntü- Karla mücadele ekiplerinin yolları açması- Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karları temizlemesi

Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyorTUNCELİ (AA) - Tunceli'de devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.Bazı kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede, Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.