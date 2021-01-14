AA

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, düzenlediği basın toplantısında, 8 Ocak Cuma akşamı başlayan ve 10 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar devam eden yağışta 23.3 milyon metreküpe denk gelen 1 milyon 250 bin kilogram kar düştüğünü dile getirerek, "Kamyonları karla doldurup art arda sıralasak Madrid'den Brüksel'e kadar (1580 kilometre) gider." benzetmesini yaptı.

"Merkezi hükümetten Madrid'i afet bölgesi ilan etmesini istiyoruz." diyen Almeida, bin kadar iş makinesiyle 8 bin işçinin kar temizleme çalışmalarına katıldığını söyledi.

33 milyon kilogram tuz kullandıklarını açıklayan Almeida, tarihte Madrid'de olmayan felaketle karşı karşıya olduklarını savundu.

Almeida, kentte yüzde 30'undan fazlası zarar gördüğü tahmin edilen, 800 bini sokak aralarındaki 1 milyon 700 bin ağacın kontrolden geçirileceğini ve yeniden ağaçlandırmaya 1,5 milyon avroluk kaynak aktaracaklarını duyurdu.

Madrid'de kamusal ve özel alanlardaki toplam zararın 1 milyar 398 milyon avro olduğunu açıklayan Almeida, ilerleyen günlerde vatandaşlara yönelik ekonomik yardımları da görüşeceklerini vurguladı.

Almeida, Madrid'deki 9 bin 200 sokağın 1784'ünün tamamen, 2 binin de kısmi olarak kardan temizlendiğini söyledi.

Madridliler, evleri ve dükkanlarının önünü küreklerle temizlemeye çalışıyor.

Kar temizleme çalışmalarına askerler de destek veriyor, karda hareket etmeye daha uygun askeri ambulanslar da hasta nakline yardımcı oluyor.

Ayrıca Madrid'de "4x4 araç" sahiplerinin kurduğu gönüllüler grubu da hastanelere hasta taşımaya devam ediyor.

Madrid'de haftalar öncesinden yoğun kar yağışı uyarısında bulunulmasına rağmen önlem almakta geciken sağ görüşlü partilerden oluşan yerel yönetim, bazı sivil toplum kuruluşları ve sol görüşlü partilerden de sert eleştiriler alıyor.

Öte yandan, Madrid'de kardan dolayı açılışı bir hafta ertelenen okulların 18 Ocak'ta da açılması zor gözüküyor.

Okul yönetimleri, velilere çağrı yaparak öğretmenlerle okullardaki karların temizlenmesi için yardımcı olunmasını istiyor.