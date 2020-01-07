HABERTURK.COM

Malatya’da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle oluşan çığ düşmesi sonucunda, öğretmenleri taşıyan servis aracı yolda mahsur kaldı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kapanan yolu açan ekip, yarım saatlik çalışma sonucu kara saplanan servisi çıkarttı.

Okul müdürü ve öğretmenleri taşıyan servis, greyder operatörünün yolu açmasıyla güvenli bir şekilde Porga mahallesine ulaştı. Yeşilyurt Belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da şunları söyledi:

“Malatya’nın özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışıyla birlikte araç ve yaya trafiğini güvenli ve akıcı hale getirmek adına ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. İlçe sınırlarımızda bulunan Porga mahallemize ulaşımı sağlayan karayolunda sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte oluşan çığ düşmesi sonucunda yolun kapandığı, Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim okulu müdürü Hayrettin Öztürk ile öğretmenlerimizi taşıyan servisin kara saplandığı ve mahsur kaldıkları yönünde ekiplerimize bilgi ulaştı."

"Süper Kahramanlar’ adını verdiğimiz ekiplerimiz ise hemen olay yerine intikal ettiler. Yapılan çalışmalar neticesinde kara saplanan servis yerinden çıkartılırken, daha sonra ise yol trafiğe açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda sağlıklı ve güvenli bir şekilde görev yerlerine ulaşan okul müdürümüz ve öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizin bütün bölgelerinde gece gündüz demeden, kar-kış demeden, yorgunluk nedir bilmeden çalışan Süper Kahramanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.”