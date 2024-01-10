Kara akbaba 'B10', parkta yakalanıp tedaviye alındı

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Türkiye Yırtıcı Kuşları Koruma (Tr.RapCon) ekibi tarafından organize edilen çalışmada, Türkiye Doğancılar Derneği İkinci Başkanı Abdurrahman Sönmez ve dernek yönetim ekibinden Barış Gündüz tarafından kara akbaba yakalandı. Veteriner kontrolleri yapılıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen yetkililere teslim edilen vericili kara akbaba, rehabilitesinin ardından Bulgaristan'a gönderilecek.

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"NORMALDE ŞEHRİN İÇİNDE GÖRMEK İMKANSIZ" Uzman Biyolog Cansu Özcan, 2023 yılında Büyükçekmece Gölü'nde aynı projeye ait bir vericili akbabanın vurulup öldürüldüğünü belirterek, "Yırtıcı kuşların ve göçmen kuşların üzerinde insan kaynaklı birçok tehdit var. Yalıtımı yapılmamış elektrik telleri, bilinçsizce yapılan avcılık, yapılaşma kaynaklı doğal alanların tahribatıyla birlikte kuşların beslenme, dinlenme ve üreme alanlarının yok edilmesi çok önemli sorunlar.

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İstanbul'da doğal alanların korunması ve bu bölgelerde yapılaşma ve avcılık faaliyetlerinin durdurulması, denetimlerin artması gerekiyor. Normalde kara akbabaları şehrin içinde bir parkta görmek imkansızdır. Rehabilite edilip doğaya bırakılan veya uzun süre insanla etkileşimi olan yabani hayvanlarda insana yakın davranışlar görülebiliyor" diye konuştu.

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