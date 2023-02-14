Kara avcılığı, ülke genelinde durduruldu

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kara avcılığının ülke genelinde durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan avcılığın durdurulmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı´nca yeniden değerlendirildi. Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5 ve 12'nci maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı."