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        Haberler Televizyon 'Kara'dan nefes kesen ikinci tanıtım!

        'Kara'dan nefes kesen ikinci tanıtım!

        SHOW TV'de 21 Aralık Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak olan 'Kara'dan 2'nci tanıtım paylaşıldı. Kadrosu ve hikâyesiyle göz kamaştıran tanıtım fırtına gibi esti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:54
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        'Kara'dan nefes kesen ikinci tanıtım!
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        SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın üstlendiği 21 Aralık Perşembe akşamı başlayacak yeni dizisi. 'Kara’dan 2'nci tanıtım paylaşıldı. Kadrosu ve hikâyesiyle göz kamaştıran tanıtım fırtına gibi esti. Herkes Kara (İlker Kaleli) ile Zeynep (Öykü Karayel) arasında yaşanacakları şimdiden merak ederken, sosyal medyada beğeni dolu yorumlar dikkat çekti

        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

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        Hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara (İlker Kaleli) ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in (Öykü Karayel) sürükleyici hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak olan 'Kara', 21 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

        İşte 'Kara’nın 2. Tanıtımı;

        'Arak'ın afişi yayınlandı
        'Arak'ın afişi yayınlandı
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