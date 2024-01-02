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        Haberler Televizyon 'Kara'dan sosyal medyaya özel tanıtım

        'Kara'dan sosyal medyaya özel tanıtım

        Show TV'nin merakla beklenen ve başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in yer aldığı yeni dizisi 'Kara'dan yeni tanıtım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:15
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        'Kara'dan sosyal medyaya özel tanıtım
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        Show TV’nin yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği, başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’i buluşturan dizisi 'Kara’dan sosyal medyaya özel dikkat çeken bir tanıtım yayınlandı.

        Ailesinin hayatını karartanlardan hesap sormak için yola çıkan Kara, geçmişe ait sırları çözdükçe düşmanının kızı olan Zeynep’e daha çok yakınlaşacak. İntikam için çıktığı bu yolculuk ikisinin de kaderini birbirine bağlayacak. İntikam ve aşk arasında yaşanacak büyük bir mücadeleye hazır mısınız?

        Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı 'Kara'nın kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı 'Kara' 11 Ocak Perşembe saat 20.00’de yeni bölümü ile Show TV’de.

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        #Kara dizisi
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