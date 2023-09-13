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        Haberler Yaşam Kara kediler neden sevilmez ve uğursuz olarak görülür?

        Kara kediler neden sevilmez ve uğursuz olarak görülür?

        Özellikle Cadılar Bayramı'nda siyah renkli kedi süsleri kullanılarak evler süslenir. Temel nedeni ise kara kedilerin cadılardan geldiği düşünülmesidir. Kediler tarihte her zaman önemli rol oynamışken, kara kediler neden farklıdır ve uğursuz görülür sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 15:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:47
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        Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'nda evler ürkütücü dekolarla süslenir. Bu dekolarların bir parçasıda kara kedilerdir. Cadılar Bayramı'nda evler süslenirken kara kedi kullanılmasının nedeni ise tamamen batıl inançlara dayanır.

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        KARA KEDİLER NEDEN UĞURSUZDUR?

        Cadılar Bayramı'nda ev içinde kara kedi sembolleri bulundurmak evi ve ev halkını koruyacağına inanılır. Kara kediler özellikle Ortaçağ Avrupa'sında batıl inanç ve kötü şansla ilişkilendiriliyordu.

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        CADILARIN KARA KEDİYE DÖNÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORDU

        OrtaÇağ'da şifacı kadınların cadı olduğuna inanan insanlar yanlarında bulunan kara kedileri yardımcıları olarak görüyordu. Tıpkı vampirlerin yarasaya dönüşmesi gibi cadıların da kara kediye dönüşeceğine inanıyorladı.

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        ESKİ MISIR'DA KEDİLER OLDUKÇA ÖNEMLİYDİ

        Dünya çapında kara kedilerin farklı anlamları vardır ve hepsi kötü şansla ilişkilendirilmez. Örneğin Eski Mısırlılar kedilere, özellikle de kara kedilere taparladı ve onları tanrı olarak görürlerdi.

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        JAPONYA'DA KARA KEDİLERİN AŞK GETİRECEĞİNE İNANILIR

        Japonya'da kara kedilerin aşk tanrısının bir türü olduğu görülür. Kara kediniz varsa aşkı bulma olasılığınız daha yüksektir. Ancak OrtaÇağ, Fransa ve İspanya'da kediler kötü şans ve lanetlerle ilişkilendiriliyor.

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        Bu gibi mitler ve batıl inançlar birçok insan tarafından benimsendiği için kara kedilere karşı mistik bir görüş vardır.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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