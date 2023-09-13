Kara kediler neden sevilmez ve uğursuz olarak görülür?

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ESKİ MISIR'DA KEDİLER OLDUKÇA ÖNEMLİYDİ Dünya çapında kara kedilerin farklı anlamları vardır ve hepsi kötü şansla ilişkilendirilmez. Örneğin Eski Mısırlılar kedilere, özellikle de kara kedilere taparladı ve onları tanrı olarak görürlerdi.

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JAPONYA'DA KARA KEDİLERİN AŞK GETİRECEĞİNE İNANILIR Japonya'da kara kedilerin aşk tanrısının bir türü olduğu görülür. Kara kediniz varsa aşkı bulma olasılığınız daha yüksektir. Ancak OrtaÇağ, Fransa ve İspanya'da kediler kötü şans ve lanetlerle ilişkilendiriliyor.

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Bu gibi mitler ve batıl inançlar birçok insan tarafından benimsendiği için kara kedilere karşı mistik bir görüş vardır.

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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