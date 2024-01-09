Kara'nın heyecan yaratan 2. bölümden yeni tanıtım yayınlandı! Show TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği dizisi KARA, Perşembe akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Ailesinin hayatını karartanlardan hesap sormak için yola çıkan Kara, babasının intikamı için adım adım planlarını uyguluyor. Geçmişin gölgesindeki bu intikam yolculuğunda Kara'nın yapacakları büyük heyecan uyandırırken, Kara ve Zeynep'in arasında yaşanacaklar da merakla bekleniyor. Temposu yüksek aksiyon dolu tanıtımda Rauf'un tehlikeli yüzü gerilimi artırırken, nefes kesen anlar yaşanıyor. Kara'nın "Ya yanacağız, ya yakacağız…" sözleri ise sürükleyici hikayeye dair izleyiciye ipucu veriyor.

Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 00:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 00:18 facebook

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