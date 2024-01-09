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        Haberler Televizyon Kara'nın heyecan yaratan 2. bölümden yeni tanıtım yayınlandı!

        Kara'nın heyecan yaratan 2. bölümden yeni tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği dizisi KARA, Perşembe akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Ailesinin hayatını karartanlardan hesap sormak için yola çıkan Kara, babasının intikamı için adım adım planlarını uyguluyor. Geçmişin gölgesindeki bu intikam yolculuğunda Kara'nın yapacakları büyük heyecan uyandırırken, Kara ve Zeynep'in arasında yaşanacaklar da merakla bekleniyor. Temposu yüksek aksiyon dolu tanıtımda Rauf'un tehlikeli yüzü gerilimi artırırken, nefes kesen anlar yaşanıyor. Kara'nın "Ya yanacağız, ya yakacağız…" sözleri ise sürükleyici hikayeye dair izleyiciye ipucu veriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 00:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 00:18
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        Kara'nın 2. bölümden yeni tanıtım
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        Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı Kara’nın kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer alıyor.

        İşte Kara’nın 2. Bölüm 3. Tanıtımı;

        “Kara” Perşembe saat 20.00’de yeni bölümü ile Show TV’de.

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