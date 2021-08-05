Kara yollarında durum

AA

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69 ve 75. kilometrelerinde Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu sebeple bugün saat 17.00'ye kadar tüneller trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun (Nizip ve Birecik geçişleri) 37-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.