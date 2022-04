AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "En çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduk. Bu yıl içerisinde de 40 bin metreye yakın oto korkuluk sistemi yapmayı planlamıştık ama bunu çok çok da artıracağız." dedi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda Türkiye Motosiklet Platformu üyeleriyle buluşan Karaismailoğlu, buradan platform üyeleriyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde düzenlenen Motorcu Dostu Güvenli Bariyer etkinliğine katıldı. Karaismailoğlu, Kadıköy'den etkinlik alanına AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun sürücüsü olduğu motora binerek geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkisinde yapımına devan eden motorcu dostu güvenlik bariyerlerini incelen Karaismailoğlu'na, Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda platform üyesi eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Sultangazi'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli basın mensubu Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve medya mensuplarına başsağlığı diledi.

Bakanlık olarak yolların alt ve üstyapılarını itinayla yapıp trafik seyrinde, can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir mücadele sergilediklerini ifade eden Karaismailoğlu, bu kapsamda kara yolları üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduklarını, mevki sayısını ve uzunluklarını da artırdıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, kara yolları üzerindeki motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerinin kaza anındaki çarpışma şiddetinin azalmasına yönelik olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Oto korkulukları motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz. 2021 sonu verilerine göre, trafiğe kayıtlı tam 25 milyon taşıtın yüzde 15'i gibi önemli bir oranı motosikletlerimiz tarafından oluşturulmaktadır. Bu da kara yollarında kayıtlı 3 milyon 800 bin motosiklet demek. Maalesef kazalar hepimizi sarsıyor ve düşündürüyor. Bununla mücadele etmek istiyor, tek bir kardeşimizi de kaybetmek istemiyoruz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Kazaları azaltmak, yol güvenliğini sağlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarını artırmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz."

- "Trafik ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı asla tolere etmiyor"

Adil Karaismailoğlu, kara yolları kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre, en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kurduklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde de 40 bin metreye yakın oto korkuluk sistemi yapmayı planlamıştık ama bunu çok çok da artıracağız." dedi.

Kara yollarında her tür ve model araçların ortak kullanım hakkı bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, özellikle büyük araçların yanlarındaki kör noktaları da gören ayna sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Salgın döneminde özveriyle çalışan kuryeleri yürekten kutlayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tırıyla, otomobiliyle, otobüs ve motosikletiyle, sizler kara yollarımızın vazgeçilmez aktörlerisiniz. Bizler yeni yapılan otoyollarımızda, akıllı ulaşım sistemlerinin en gelişmiş kontrol ve denetim sistemlerini 7/24 esasına göre uyguluyoruz. Kazaların azaltılması, can kayıplarının yaralarının azaltılması, hatta hiç olmaması, hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapılması; bizim, sizin ve tüm ülkemizin hakkıdır. Hakkımız, bir başkasının hakkını gasp etmek asla değildir. Trafik ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı asla tolere etmiyor. Bedeli ağır ve katlanılmaz oluyor. Bu bilincin ülkemizde yaygınlaşması için tüm birim ve bakanlıklarımızla canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımak için tüm birimlerimiz arasındaki eş güdüm ve ortak çalışma imkanlarını arttırmaya devam edeceğiz."

- "Bugün bizim bayramımız"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da kendisi gibi ülkede milyonlarca motorcu bulunduğunu, motorcuların en büyük korkularından birinin de otoyollardaki bariyerler olduğunu söyledi.

Sofuoğlu, "Sayın Bakanımız bu konuya artık önem vereceğini ve bu işin hızlandıracağını dile getirdi. Bugünden itibaren her yerde, bariyerlerin çoğaldığını göreceğiz. Her birimizin bir ailesi var. Her birimizin bir bekleyeni var. Milyonlarca motosikletçinin en büyük derdi inşallah artık hızla çözülecek." diye konuştu.

Otomobil sürücülerinin motorculara daha saygılı olmasını rica ettiğini aktaran Sofuoğlu, motosikletlilerin de üzerinde can taşıdığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise motorcu dostu bariyerlerin motosikletçilerin daha güvenli yollarda sürüş deneyiminde önem arz ettiğini vurgulayarak, "Motosikletçilerin 'katil bariyer' dediği bu bariyerlerden dolayı artık can kaybetmeyeceğimizi öğrenmek, bizim bayramımız demek. O yüzden bütün yetkililerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bundan sonra daha güvenli yollarda motosiklet süreceklerine işaret eden Özsoy, böylece trafikteki motosiklet sayısının da artacağını söyledi.