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D-100'de yüzlerce damacana yola saçıldı

İstanbul'da D-100 kara yolunda viraja hızlı giren bir TIR'da bulunan yüzlerce damacana yola saçıldı

D-100 kara yolunda ilginç olay! Viraja hızlı giren tır... - Haberler
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DHA

Bakırköy D-100 yanyolda viraja hızlı giren TIR'daki yüzlerce damacana yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Yoldaki damacanaların toplanıp başka bir kamyonete yüklenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 09.00 sıralarında Bakırköy D100 Şirinevler Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre TIR şoförü, D100 yanyoldan Bahçelievler istikametine giden virajlı yola hızla girdi.

TIR'ın dorsesinde yüklü olan su dolu damacanalar, brandaları yırtarak yola devrildi. Kaza sonrası kavşaktan Bahçelievler´e bağlanan yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekipler yolun girişini kapatarak araçları İncirli istikametine yönlendirdi.

Kapanan yol nedeniyle yanyoldaki trafik Çobançeşme Kavşağına kadar uzadı. Su firmasının yetkilileri yola devrilen yüzlerce damacanayı olay yerine getirdikleri kamyonete yükledi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından damacanaların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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