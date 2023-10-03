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        Haberler Dünya Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan yakalandı - Dünyadan Haberler

        Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan yakalandı

        Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi personeli tarafından yakalandı. Harutyunyan'ın yakalanması ile Azerbaycan'ın yakaladığı sözde lider sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 23:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 23:14
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        Arayik Harutyunyan yakalandı
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        Azerbaycan ordusunun 19 Eylül’de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejimin yöneticilerinden biri daha yakalandı. Azerbaycan basınında yer alan haberlerde, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski “cumhurbaşkanı” 50 yaşındaki Arayik Harutyunyan’ın Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi personeli tarafından yakalandığı ve başkent Bakü’ye getirilmek üzere olduğu aktarıldı.

        Harutyunyan, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Karabağ’daki sözde Ermeni rejimin 2020-2023 yılları arasında "cumhurbaşkanı" olarak görev yapmış, 31 Ağustos 2023’te ise görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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        GENCE'YE SALDIRI EMRİ VERİLMİŞTİ

        Harutyunyan, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin şehir merkezine düzenlediği füze saldırısının emrini kendisinin verdiğini söylemişti.

        KARABAĞ'IN SÖZDE ESKİ 'CUMHURBAŞKANLARI' YAKALANDI

        Karabağ’daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanları" Arkadiy Gukasyan ve Bako Sahakyan ile sözde rejimin eski parlamento başkanı David İşhanyan’ın da yakalandığı ve işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanmak üzere Bakü’ye getirildiği kaydedildi.

        Azerbaycan daha önce, Karabağ’dan kaçtıkları sırada sözde Ermeni rejiminin devlet bakanı Ruben Vardanyan'ı ve sözde rejimin ordusunun eski komutanı Levon Mnatsakanyan'ı sınır kontrol noktalarında tutuklamıştı.

        BAZI ÜST DÜZEY İSİMLER ERMENİSTAN'A KAÇTI

        Ermenistan basınında yer alan haberlerde ise, sözde rejimin eski devlet bakanı Artur Arutyunyan, sözde rejimin eski içişleri bakanı Karen Sarkisyan ile sözde rejimin güvenlik servisi eski başkanı Ararat Melkunyan'ın Karabağ’dan kaçarak Ermenistan'a geldiği ifade edildi.

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        #Arayik Harutyunyan
        #haberler
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