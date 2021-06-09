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'Karabağ kilimi' gençlerin göz nuruyla geleceğe aktarılıyor

Iğdır'da İŞKUR desteğiyle açılan kurslarda köylü kadınlar ve gençlerin el emeği, göz nuruyla dokunan Karabağ kilimi, 33 ayrı motifi ve canlı renkleriyle ilgi görüyor

'Karabağ kilimi' gençlerin göz nuruyla geleceğe aktarılıyor
AA

Iğdır'da, Türklerin yüzlerce yıldır kullandığı Karabağ kilimleri, köylü kadınlar ve gençlerin maharetli ellerinde dokunarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

AA'nın haberine göre Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan, 33 motifi ve canlı renkleriyle dünyaca üne sahip Karabağ kilimi, Iğdır'daki Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce hayata geçirilen programla yeniden hayat buluyor.

Program çerçevesinde kentte kurulan atölyelerde, İŞKUR tarafından desteklenen kurslarda usta öğreticiler nezaretinde köylü kadınlarca el emeği göz nuruyla dokunup gelecek nesillere aktarılan Karabağ motifli kilimler hem kentin ekonomisine hem de kadınlara gelir kapısı olacak.

Meslek öğrenmeleri amaçlanan, köylerden gelen 56 kursiyer kadının 6 ay sürecek çalışmasıyla dokunacak kilimler, kursun sonunda talep edenlere satılacak.

Iğdır HEM Müdürü Derya Taşkınsu Pamuk, çalışma sayesinde hem ailelere gelir sağlandığını hem de asırlardır süregelen geleneğin yaşatıldığını söyledi.

Bölgede geçmişte her evde bir halı, kilim tezgahı olduğunu anlatan Taşkınsu, "Eskiden evlerimizdeki tezgahlarda Karabağ motifli kilimler dokunuyordu ama günümüzde bu unutulmaya yüz tutmuş. Bu nedenle Halk Eğitim Merkezi olarak bunu yeniden canlandırmak için atölyeler kurduk. Karabağ motifli kilimlere önem vermemizdeki sebep Kafkaslardan, Orta Asya'dan gelen ata mirasımız olmalarıdır. Yüzlerce yıldır dokunan bu kilimleri tekrar ilimizde canlandırmak istiyoruz" dedi.

HALI VE KİLİMLERİN TİCARİ DEĞERİ YÜKSEK

Üretilen kilimlerin dünya piyasasında büyük değer gördüğünü ve görsel güzelliğinin dikkati çektiğini aktaran Pamuk, şöyle devam etti:

"Bu ticari değeri büyük halıları katalog haline getirip firmalara göndereceğiz. Kadınlarımız kursun bitiminden sonra bunun satışını yaparak aile ekonomisine önemli ölçüde katkı sunmuş olacaktır. 33 tür olan Karabağ motiflerinden en çok kullanılanı siyah zemin üzerine lotus çiçeğidir. Bu motif Kafkaslar ve Orta Asya'da çok kullanılmış en önemli desenlerden birisidir."

Usta öğretici Nimet Avcı ise Karabağ kilimlerinin dokumasına ağırlık verdiklerini belirterek, "Karabağ kilimleri unutulmaya yüz tutmuş durumdadır. Özellikle genç kızlarımıza bu işi sevdirerek gelecek nesillere aktarmak amacındayız. Açtığımız kurslarda ev kadınları da var fakat daha çok kızlarımızı bu işe dahil etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kursiyerlerden Sezen Ataş da bu kursların açılmasının kendileri için çok iyi olduğunu dile getirerek, "Kurslar sayesinde aile ekonomimize katkı sunuyoruz ve meslek öğreniyoruz. Bu kursta Karabağ motifli kilim dokumayı öğreniyoruz. Bu motifler bizim kültürümüzü yansıtıyor. Çok güzel desen olduğu için keyifle dokuyoruz. Halı ve kilim dokumak bizim için bir nevi terapi gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

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