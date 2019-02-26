"Karabağ toprakları üç renkli bayrağa ve ezan seslerine hasret"

Kızılcahamam Hocalı Özel Anıt Müzesi’nde yapılan programa Topçu’nun yanı sıra , Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İstanbul Milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hocalı’da Ermeni zalimleri tarafından katledilen şehit soydaşlarımız için saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir millet iki devlet Azerbaycan ve Türkiye’nin milli marşları okundu.

Hocalı’da yaşananların soykırım olarak nitelendirildiğini belirten Topçu “Ermeni katil sürüsü tarafından 336. Sovyet Mekanize Alayının da desteğiyle, Hocalı’da 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı olmak üzere resmi kayıtlara göre 613 kişi katledildi. İzvestiya Gazetesinin haberinde, cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakılmış olduğu, gözlerinin oyulduğu, hamile kadınların karınlarının yarılıp işkence yapıldığı vahşetini birçok yabancı basın organları ifşa etti. Ortak kanaat Hocalı’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin toplu imhası (jenosit) söz konusuydu” dedi.

Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilen insanlık dışı katliamın nedeninin Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını bir oldu-bittiyle işgal etmek olduğunu belirten Topçu “1915 döneminde Kars, Ardahan, Erzurum, başta olmak üzere Anadolu’nun bazı bölgelerinde, Çarlık Rusya’sının desteği ile Ermenilerce yapılan insanlık dışı katliamın ve haksız hukuksuz işgal girişiminin aynısı, bu yüzyılda Sovyetler’in desteği, Batılı güçlerin göz yumması ile Bakü’deki neft (petrol) uğruna, Azerbaycanlı Müslüman Türklere yapıldı. Halbuki bölge, uluslararası örgütlerin de kabul ettiği gibi tarihi ve hukuki olarak Azerbaycan’ın öz kadim toprakları idi” şeklinde konuştu.

“KARABAĞ TOPRAKLARI ÜÇ RENKLİ BAYRAĞA VE EZAN SESLERİNE HASRET”



“BM, AGİT, MİNSK kararlarına rağmen halen bu haksız hukuksuz işgal devam etmekte, ‘har-i bülbül’ mahzun, Şuşa yasta, Molla Penah Vakıf’ın kabri işgalcilerin ayakları altında, Karabağ toprakları üç renkli bayrağa ve Ezan seslerine hasret. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi gardaşlık bağı bugün adeta altın çağını yaşıyor. Karabağ konusunda Türkiye de tıpkı Azerbaycan gibi işgalin bir an önce bitmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Eminim ki bu vatan toprağı yakın bir zamanda hürriyetine kavuşacak, üç renkli ayyıldızlı Azerbaycan bayrağı inşallah Karabağ semalarında dalgalanacak. Hocalı şehitlerine verilecek en büyük hediye de bu olacaktır.”

Anma programındaki konuşmasında katılımcılara Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı Kasabasında acımasızca katledilen 613 kardeşimizi unutmamak ve unutturmamak adına düzenledikleri etkinliğe katılımları için teşekkür eden Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney “insanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden biri olan Hocalı katliamı, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise hiçbir zaman bu soykırımları unutmayacaklarını vurgulayarak, “Biz her zaman güçlü olacağız, kardeş ülkemiz Türkiye de bizim her zaman yanımızda oldu, Azerbaycan da Türkiye’nin yanındadır” şeklinde konuştu.

Program Hocalı Özel Anıtı’na karanfil bırakılması, Hocalı Müzesi’nin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.