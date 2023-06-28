Müslümanlar için özel bir yere sahip olan iki bayramdan ikincisi olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. Tüm dini günlerde olduğu gibi bu bayramda da ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman bayram namazını eda etmek için camilere akın edecek. Namaz vakitleri Diyanet tarafından yayımlanırken il il bayram namazı saati de belli oldu. Karabük'te bulunanlar için Karabük bayram namazı saatine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Diyanet ile Karabük Kurban Bayramı namaz vakti...